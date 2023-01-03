Бастрыкин поручил возбудить дело за привлечение СБУ к ответственности Кобылаша и Осипова
2023-01-03 16:13
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении СБУ за её желание привлечь к ответственности генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала Игоря Осипова.
3 января российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с привлечением Службы безопасности Украины к ответственности командующего дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.
СБУ обвиняет командующих российскими войсками в якобы «посягательстве на территориальную целостность» Украины, что предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Опубликовано: Диана Мудреченко