Вдова Адулова Юлия так и не вышла замуж спустя 15 лет после смерти мужа, а все время отдает дочке актера Евгении

Юлия Абдулова тяжело переживала смерть мужа. Она так и не смогла устроить личную жизнь, а все время отдает дочери Евгении Абдуловой, которой скоро будет 16 лет.

Вдова актера Александра Абдулова Юлия спустя 15 лет после кончины мужа так и не вышла замуж.

Абдулова растит дочь артиста Евгению, которой скоро будет 16 лет. Девочка очень похожа на отца и его мать.

Знакомые рассказывают, что Юлия не встречается ни с кем, а свои дни рождения отмечает с дочерью и подругой.