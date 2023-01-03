Климова продемонстрировала стройные ноги, надев белоснежное платье в стиле Монро

APS
2023-01-03 16:35

Популярная актриса и многодетная мать Екатерина Климова находится в прекрасной форме. Знаменитость показала стройные ноги в белоснежном платье в стиле Монро.

Звезда сцены и экрана  Екатерина Климова выложила в Сеть видео, продемонстрировав роскошную фигуру. Актриса предстала на себя образ голливудской дивы Мэрилин Монро.

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    Артистка облачилась в белоснежное платье, которое напоминает наряд знаменитой блондинки в фильме "Зуд седьмого года".

    Летящее платье с разрезом до самого бедра подчеркнуло хрупкую фигуру Екатерины. В ролике, выложенном в социальных сетях, звезда экрана прогуливается по коридору, кружась в кадре.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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