Климова продемонстрировала стройные ноги, надев белоснежное платье в стиле Монро
2023-01-03 16:35
Популярная актриса и многодетная мать Екатерина Климова находится в прекрасной форме. Знаменитость показала стройные ноги в белоснежном платье в стиле Монро.
Звезда сцены и экрана Екатерина Климова выложила в Сеть видео, продемонстрировав роскошную фигуру. Актриса предстала на себя образ голливудской дивы Мэрилин Монро.
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Артистка облачилась в белоснежное платье, которое напоминает наряд знаменитой блондинки в фильме "Зуд седьмого года".
Летящее платье с разрезом до самого бедра подчеркнуло хрупкую фигуру Екатерины. В ролике, выложенном в социальных сетях, звезда экрана прогуливается по коридору, кружась в кадре.
Опубликовано: Наталья Гончарова