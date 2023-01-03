Климова продемонстрировала стройные ноги, надев белоснежное платье в стиле Монро

Артистка облачилась в белоснежное платье, которое напоминает наряд знаменитой блондинки в фильме "Зуд седьмого года".

Летящее платье с разрезом до самого бедра подчеркнуло хрупкую фигуру Екатерины. В ролике, выложенном в социальных сетях, звезда экрана прогуливается по коридору, кружась в кадре.