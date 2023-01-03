Волочкова по традиции улетела на Мальдивы и не одна

Артистка балета Анастасия Волочкова по традиции отправилась на Мальдивы. Кто составил компанию эпатажной знаменитости?

Анастасия Волочкова 3 января сообщила о том, что готовится к вылету на Мальдивы. О том, отправится ли с ней ее возлюбленный, кондитер Дмитрий, балерина уточнять не стала.

Путешествие на остров стали традиционными для Волочковой. Каждый год блондинка летает на отдых в компании нового избранника или знакомится с кем-то по прибытии.

Примечательно, что эта поездка встревожила подписчиков артистки, так как совсем недавно та объявила о свадьбе с возлюбленным Дмитрием, которая должна состояться в конце января.

Вопросы по поводу того, едет ли с ней жених, Анастасия проигнорировала.