Волочкова по традиции улетела на Мальдивы и не одна
2023-01-03 16:58
Артистка балета Анастасия Волочкова по традиции отправилась на Мальдивы. Кто составил компанию эпатажной знаменитости?
Анастасия Волочкова 3 января сообщила о том, что готовится к вылету на Мальдивы. О том, отправится ли с ней ее возлюбленный, кондитер Дмитрий, балерина уточнять не стала.
Путешествие на остров стали традиционными для Волочковой. Каждый год блондинка летает на отдых в компании нового избранника или знакомится с кем-то по прибытии.
Примечательно, что эта поездка встревожила подписчиков артистки, так как совсем недавно та объявила о свадьбе с возлюбленным Дмитрием, которая должна состояться в конце января.
Вопросы по поводу того, едет ли с ней жених, Анастасия проигнорировала.
Опубликовано: Наталья Гончарова