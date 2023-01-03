Цыганова назвала большинство представителей российского шоу-бизнеса отребьем

Певица Вика Цыганова в шоке от того, кто сегодня выступает на российской сцене. По мнению артистки, в большинстве своем это фрики.

Вика Цыганова резко высказалась в адрес современных звезд российского шоу-бизнеса. Большую часть современных артистов она назвала отребьем.

Знаменитость пошутила, что хочет усыновить тиктокера Даню Милохина и поющую ведущую Ольгу Бузову, чтобы воспитать правильно.

Артистка убеждена, что знаменитости воспитывают детей тщеславными с молодых лет.

Многие представители сцены называют себя звездами, хотя звезды находятся на небе. Певица убеждена, что так нельзя воспитывать людей, прививая им подобные ценности, так как это грех.