Цыганова назвала большинство представителей российского шоу-бизнеса отребьем
Певица Вика Цыганова в шоке от того, кто сегодня выступает на российской сцене. По мнению артистки, в большинстве своем это фрики.
Вика Цыганова резко высказалась в адрес современных звезд российского шоу-бизнеса. Большую часть современных артистов она назвала отребьем.
Знаменитость пошутила, что хочет усыновить тиктокера Даню Милохина и поющую ведущую Ольгу Бузову, чтобы воспитать правильно.
Артистка убеждена, что знаменитости воспитывают детей тщеславными с молодых лет.
Многие представители сцены называют себя звездами, хотя звезды находятся на небе. Певица убеждена, что так нельзя воспитывать людей, прививая им подобные ценности, так как это грех.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
Психологический феномен "Эффект Барнума", который заставляет людей верить в гороскопы
На самом деле объяснить веру людей в предсказания, гадания, хиромантию и прочую мистику довольно просто. Это лишь результат умелой психологической манипуляции, овладев приемами которой можно запросто стать экстрасенсом.Подробнее...
-
-