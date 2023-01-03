54-летняя Светлана Бондарчук поразила точеной фигурой в бикини на пляже Таиланда

APS
2023-01-03 17:45

Экс-супруга Феддора Бондарчука Светлана отдыхает в Таиланде. Знаменитость выложила свое фото в купальнике в соцсетях, восхитив поклонников точеной фигурой.

Светлана Бондарчук отпраздновала Новый год в Таиланде.

Модель и ведущая ТВ улетела погреться в теплые края вместе с супругом Сергеем Харченко.

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    В один из дней отпуска Светлана устроила фотосессию на пляже, похваставшись в социальных сетях стройной фигурой в бикини.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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