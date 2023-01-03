Зеленский провёл переговоры с британским премьером Риши Сунаком

Президент Украины провёл телефонные переговоры с британским премьером Риши Сунаком о «приближении победы» ВСУ в 2023 году.

3 января президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

В ходе разговора Зеленский обсудил с Сунаком пути активизации «усилий по приближению победы» киевского режима уже в 2023 году.

Глава украинского государства утверждает, что для достижения этого у Киева и Лондона уже есть «конкретные решения».