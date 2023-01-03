Кудрявцева призналась, что на Новый год полакомилась Оливье, Селедкой под шубой и Наполеоном, которые раньше были для нее табу
Телеведущая Лера Кудрявцева на Новый год расслабилась. Она угостилась салатами "Оливье" ,"Селедкой под шубой" и закусила тортом "Наполеон".
Лера Кудрявцева не придерживается строгой диеты, но старается не употреблять в пищу вредные продукты.
На Новый год ведущая все ограничения в питании убрала, с удовольствием полакомившись "Оливье" и "Селедкой под шубой", а на десерт - кусок любимого торта "Наполеона".
К счастью, миниатюрной Кудрявцевой иногда можно делать "праздники живота", так как при росте 167 сантиметров она весит всего 50 килограмм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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