Кудрявцева призналась, что на Новый год полакомилась Оливье, Селедкой под шубой и Наполеоном, которые раньше были для нее табу

Телеведущая Лера Кудрявцева на Новый год расслабилась. Она угостилась салатами "Оливье" ,"Селедкой под шубой" и закусила тортом "Наполеон".

Лера Кудрявцева не придерживается строгой диеты, но старается не употреблять в пищу вредные продукты.

На Новый год ведущая все ограничения в питании убрала, с удовольствием полакомившись "Оливье" и "Селедкой под шубой", а на десерт - кусок любимого торта "Наполеона".

К счастью, миниатюрной Кудрявцевой иногда можно делать "праздники живота", так как при росте 167 сантиметров она весит всего 50 килограмм.