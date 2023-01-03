Виторган и Нинидзе вместе встретили Новый год на фоне слухов о расставании

Актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе уже давно развели. Оказалось, что пара по-прежнему вместе. Знаменитости встретили главный праздник года в одной компании.

Более полугода как в Сети появилась информация,что актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались.

Теперь же оказалось, что возлюбленные встретили вместе Новый год.

Близкая подруга знаменитостей разместила в личном блоге видео, где Виторган и Нинидзе вместе.

В этой же компании был и Шура из группы "Би-2", с которым Нино исполняла известные всем композиции.