Виторган и Нинидзе вместе встретили Новый год на фоне слухов о расставании
2023-01-03 18:26
Актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе уже давно развели. Оказалось, что пара по-прежнему вместе. Знаменитости встретили главный праздник года в одной компании.
Более полугода как в Сети появилась информация,что актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались.
Теперь же оказалось, что возлюбленные встретили вместе Новый год.
Близкая подруга знаменитостей разместила в личном блоге видео, где Виторган и Нинидзе вместе.
В этой же компании был и Шура из группы "Би-2", с которым Нино исполняла известные всем композиции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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