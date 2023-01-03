Худяков призвал признать Меладзе нежелательной персоной в России
2023-01-03 18:36
Экс-депутат ГосДумы РФ Роман Худяков призвал признать исполнителя Валерия Меладзе персоной нон грата в России после скандала с участием артиста в Дубае.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков высказался по поводу скандала, в который попал исполнитель Валерий Меладзе в Дубае.
Политик убежден, что звезду следует признать нежелательной персоной на территории РФ.
Меладзе продолжил по просьбе фаната фразу "Слава Украине!".
Худяков считает, что к Меладзе следует применить самые жесткие меры, о чем он написал в Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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