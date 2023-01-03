Верховный суд Ирана оставил в силе два смертных приговора

Верховный суд Ирана во вторник (3 января) оставил в силе смертные приговоры двум участникам массовых протестов и начал судебное разбирательство еще трем делам об убийстве сотрудников полиции.

Пять человек были приговорены к смертной казни судом первой инстанции за убийство члена ополчения Басиджи во время демонстраций 3 ноября в Карадже, к западу от Тегерана.

После рассмотрения апелляции Верховный суд «подтвердил приговоры осужденным Мохаммаду Махди Карами и Сейеду Мохаммаду Хоссейни», говорится в заявлении суда во вторник.