Верховный суд Ирана оставил в силе два смертных приговора
2023-01-03 18:49
Верховный суд Ирана во вторник (3 января) оставил в силе смертные приговоры двум участникам массовых протестов и начал судебное разбирательство еще трем делам об убийстве сотрудников полиции.
Пять человек были приговорены к смертной казни судом первой инстанции за убийство члена ополчения Басиджи во время демонстраций 3 ноября в Карадже, к западу от Тегерана.
После рассмотрения апелляции Верховный суд «подтвердил приговоры осужденным Мохаммаду Махди Карами и Сейеду Мохаммаду Хоссейни», говорится в заявлении суда во вторник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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