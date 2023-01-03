Премьер-министр Швеции заявил о партнерстве с Францией в области гражданской атомной энергетики

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник в Париже обрисовал в общих чертах возможное партнерство с Францией для строительства новых атомных электростанций в Швеции.

«Французско -шведское партнерство обладает хорошим потенциалом с точки зрения ядерной энергетики», — подчеркнул он во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Кристерссона новое правительство Швеции твердо намерено «строить новые атомные электростанции», а французский опыт в этой сфере впечатляет Швецию.

Напомним, что с созданием союзе Австралии, США и Великобритании (AUKUS), Франция потерял контракт на строительство восьми атомных подводных лодок для австралийского флота.

