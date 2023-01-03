Простится с Пеле на стадион «Сантос» пришли более 230 000 человек
2023-01-03 19:02
Более 230 000 человек собрались перед гробом Пеле за сутки, отведенные на прощание с королем футбола, заявил во вторник после поминок клуб «Сантос».
«Это более 230 000 человек, согласно данным, присланным в клуб военной полицией», - рассказал AFP представитель клуба.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел с семьей в Сантус во вторник утром, чтобы принять участие в церемонии прощания со звездой футбола.
Прибыв к стадиону на вертолете, Лула выразил соболезнования вдове Пеле и его детям.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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