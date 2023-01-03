Куба изменила правила бокса и разрешила выйти на ринг женщинам-боксерам
Недавнее изменение правил бокса кубинскими властями, позволило женщинам наконец-то участвовать в соревнованиях по боксу.
Женский бокс был введен в качестве олимпийской дисциплины на Играх в Лондоне в 2012 году.
На Кубе. Несмотря на большой интерес к этому виду спорта на любительском уровне, женщин долгое время не пускали на ринг.
Теперь они смогут выступать в своем любимом виде спорта на соревнованиях, которые проводятся на континенте, прежде всего в американских играх.
Многие спортсменки, которые отдали годы тренировкам, разочарованы в том, что решение властей запоздало, как минимум на десять лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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