Куба изменила правила бокса и разрешила выйти на ринг женщинам-боксерам

Недавнее изменение правил бокса кубинскими властями, позволило женщинам наконец-то участвовать в соревнованиях по боксу.

Женский бокс был введен в качестве олимпийской дисциплины на Играх в Лондоне в 2012 году.

На Кубе. Несмотря на большой интерес к этому виду спорта на любительском уровне, женщин долгое время не пускали на ринг.

Теперь они смогут выступать в своем любимом виде спорта на соревнованиях, которые проводятся на континенте, прежде всего в американских играх.

Многие спортсменки, которые отдали годы тренировкам, разочарованы в том, что решение властей запоздало, как минимум на десять лет.