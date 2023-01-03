Шмыгаль: Украина конфисковала у российских банков свыше $460 тысяч

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина конфисковала у российских банков свыше 460 тысяч долларов.

3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что киевский режим конфисковал у российских банков более 460 000 долларов.

Шмыгаль утверждает, что конфискованные российские средства будут направлены на восстановление объектов, повреждённых в ходе специальной военной операции России на Украине.