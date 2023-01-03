Шмыгаль: Украина конфисковала у российских банков свыше $460 тысяч
2023-01-03 20:25
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина конфисковала у российских банков свыше 460 тысяч долларов.
3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что киевский режим конфисковал у российских банков более 460 000 долларов.
Шмыгаль утверждает, что конфискованные российские средства будут направлены на восстановление объектов, повреждённых в ходе специальной военной операции России на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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