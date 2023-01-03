Роналду провел презентацию в своем новом клубе Al-Nassr в Саудовской Аравии
Суперзвезда футбола Криштиану Роналду был представлен в своем новом клубе Al-Nassr в Саудовской Аравии во вторник на фоне большого лазерного шоу.
«Я так горжусь тем, что принял это важное решение. Я играл за крупнейшие клубы Европы, и теперь я принимаю новый вызов», — сказал Роналду, который появился на пресс-конференции во вторник в дорогом сером костюме с голубым галстуком.
Роналду подчеркнул, что получил множество предложений «из Европы, из Бразилии, Австралии и США». Но он хочет развивать что-то в Саудовской Аравии.
Критика его решения его не интересует, заявил португалец, которого модератор встречи Виам аль-Дачил представил, как «величайшего футболиста в мире».
После бесславного ухода из «Манчестер Юнайтед» и резервной роли в сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре пятикратный чемпион мира «без клуба» подписал контракт на два с половиной года в Саудовской Аравии.
По сообщениям СМИ, Роналду должен получать в эквиваленте около 200 миллионов евро за сезон, включая доходы от рекламы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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