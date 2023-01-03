Берлин стал криминальной столицей Германии
В дискуссии о берлинских новогодних беспорядках министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн раскритиковал политическое руководство немецкой столицы.
«К сожалению, за последние 20 лет Берлин превратился в немецкую столицу криминала, насилия, хаоса и преступных кланов. Очевидно, что борьба за внутреннюю безопасность в Берлине не ведется с необходимой последовательностью», — заявил политик в эфире «Медиагруппы Бавария».
По словам Херрманна, общественность не должны отвлекать требования о запрете петард.
«Проблема не в петардах, а в протестующих, некоторые из левого экстремистского спектра, некоторые с миграционным прошлым», - отметил министр.
Херрманн задался вопросом, имеет ли берлинская полиция достаточную политическую поддержку и адекватно ли она оснащена.
«Левые и зеленые выступают больше против, чем за полицию», — сказал Херрманн. Также сомнительно, достаточно ли берлинская судебная система реагирует на акты насилия, когда дело доходит до вынесения приговора.
«Я думаю, что люди много лет смотрели в другую сторону, проблемы преуменьшались», - отметил чиновник.
По словам министра, хаос в Берлине «имеет своего рода правовой вакуум» и это «проблема безопасности и для других федеральных земель».
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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