Берлин стал криминальной столицей Германии

В дискуссии о берлинских новогодних беспорядках министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн раскритиковал политическое руководство немецкой столицы.

«К сожалению, за последние 20 лет Берлин превратился в немецкую столицу криминала, насилия, хаоса и преступных кланов. Очевидно, что борьба за внутреннюю безопасность в Берлине не ведется с необходимой последовательностью», — заявил политик в эфире «Медиагруппы Бавария».

По словам Херрманна, общественность не должны отвлекать требования о запрете петард.

«Проблема не в петардах, а в протестующих, некоторые из левого экстремистского спектра, некоторые с миграционным прошлым», - отметил министр.

Херрманн задался вопросом, имеет ли берлинская полиция достаточную политическую поддержку и адекватно ли она оснащена.

«Левые и зеленые выступают больше против, чем за полицию», — сказал Херрманн. Также сомнительно, достаточно ли берлинская судебная система реагирует на акты насилия, когда дело доходит до вынесения приговора.

«Я думаю, что люди много лет смотрели в другую сторону, проблемы преуменьшались», - отметил чиновник.

По словам министра, хаос в Берлине «имеет своего рода правовой вакуум» и это «проблема безопасности и для других федеральных земель».

