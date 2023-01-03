Газ в Европе подешевел еще на 9%

По информации лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе снизились до 773 долларов за тысячу кубометров, т.е. на 9%.

Ценовой максимум по фьючерсам TTF на февраль зафиксирован на уровне 870 долларов за тысячу кубометров.

При этом в предыдущий биржевой день стоимость тысячи кубометров газа составляла 849,7 доллара.

Между тем аналитики прогнозируют уязвимость Европы в плане поставок газа из-за введения ценового потолка на энергоноситель.