Газ в Европе подешевел еще на 9%
2023-01-03 21:10
По информации лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе снизились до 773 долларов за тысячу кубометров, т.е. на 9%.
Ценовой максимум по фьючерсам TTF на февраль зафиксирован на уровне 870 долларов за тысячу кубометров.
При этом в предыдущий биржевой день стоимость тысячи кубометров газа составляла 849,7 доллара.
Между тем аналитики прогнозируют уязвимость Европы в плане поставок газа из-за введения ценового потолка на энергоноситель.
Опубликовано: Светлана Репина