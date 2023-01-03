Меладзе объяснил инцидент со своим участием на концерте в Дубае

Российский певец Валерий Меладзе рассказал, почему сказал "героям слава" в ответ на приветствие националистов ВСУ "слава Украине".

3 января российский певец Валерий Меладзе сообщил, что произнёс приветствие украинских националистов в ходе собственного концерта, поскольку боевые действия на территории Украины заставляют его переживать уже десять месяцев. По словам Меладзе, он готов "на всё", чтобы кровопролитие завершилось.

Накануне представитель Совета федерации России Елена Афанасьева публично заявила, что Валерий Меладзе должен быть лишён российского гражданства после случая в Дубае.