Times of Israel: Блинкен попросил Коэна передать тайное послание Лаврову

Издание Times of Israel утверждает, что сотрудник американского Госдепа Энтони Блинкен попытался направить послание Сергею Лаврову через его израильского коллегу.

Репортёры газеты Times of Israel уведомляют, что 2 января состоялся телефонный разговор между госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном и израильским министром иностранных дел Эли Коэном, в ходе которого американский политик попросил главу МИД Израиля передать тайное послание Сергею Лаврову.

При этом инсайдеры Times of Israel подчёркивают, что сам Коэн не стал афишировать, что именно он должен передать Лаврову по просьбе Блинкена.