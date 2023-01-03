Шукшина назвала новогодние шоу на ТВ «верхом цинизма»
2023-01-03 21:34
Мария Шукшина заявила, что новогодние шоу на российских телеканалах были «верхом цинизма».
По ее словам, в тот день, когда произошли события в Макеевке, в эфир ТВ пустили «низкопробную веселуху».
Шукшина выразила уверенность, что те, кто плюнул людям в душу, не принесут никаких извинений.
Изначально в этом посте в Telegram упоминался Первый канал, но Шукшина отредактировала сообщение и оставила только слово «канал».
Опубликовано: Светлана Репина