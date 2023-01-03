Эрдоган собирается поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

APS
2023-01-03 21:38

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует телефонные разговоры с Путиным и Зеленским.

По словам Калына, телефонные переговоры с российским и украинским лидерами должны состояться 4 января.

Представитель президента Турции отметил, что он намерен обсудить урегулирование кризиса на Украине.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией и Украиной. 

Опубликовано: Светлана Репина







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