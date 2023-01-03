Премьер Польши Моравецкий заявил о допустимости смертной казни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал свои слова о допустимости смертной казни.

Это заявление он назвал своим «личным мнением». По его мнению, такая мера допустима в отношении серийных убийц и военных преступников.

В то же время Моравецкий признал, что в Польше смертная казнь невозможна из-за действия многочисленных конвенций.

Ранее Моравецкий говорил о том, что считает отмену смертной казни в Польше преждевременным решением.