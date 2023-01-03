Фермеры в Молдове требуют помощи и угрожают протестами

Глава молдавской ассоциации «Сила Фермеров» Александр Слусарь в эфире местного ТВ заявил, что фермеры могут организовать протестные акции.

Он пояснил, что это люди, которые пострадали от кризиса, но не получили обещанной властями помощи.

Слусарь подчеркнул, что на сегодняшний день многие фермеры не располагают ресурсами для начала весеннего сельскохозяйственного сезона.

Он призвал правительство Молдовы обратиться за помощью к Евросоюзу, чтобы фермеры могли получить субсидии нынешней весной.