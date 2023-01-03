JP: премьер-министр Израиля Нетаньяху передумал ехать в ОАЭ из-за возмущения мусульман
2023-01-03 22:00
Издание The Jerusalem Post сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил запланированный визит в ОАЭ.
Это произошло из-за возмущением мусульманских государств по поводу визита главы Минобороны Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе.
Так, в Турции посчитали эту поездку провокационной акцией, которая может привести к эскалации в регионе.
Официальная причина переноса визита – организационные вопросы, которые предстоит решить правительствам двух стран.
Опубликовано: Светлана Репина