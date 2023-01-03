Marca: Роналду получит множество привилегий по контракту с «Аль-Наср»

Португальский футболист Криштиану Роналду получит ряд привилегий от контракта с клубом «Аль-Наср».

Помимо зарплаты до 200 млн долларов, ему предлагаются проживание в роскошном доме и самолет, на котором он может летать в Португалию или Испанию.

Роналду получил определенное влияние на тренера команды Руди Гарсию.

Ранее футболист раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед», после чего этот клуб досрочно разорвал с ним контракт.