МИД Армении: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усиливается
2023-01-03 22:23
В МИД Армении заявили об усилении гуманитарного кризиса в нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора Азербайджаном.
В ведомстве отметили, что коридор остается заблокированным больше трех недель, и кризис там усугубляется.
По словам дипломатов, в Нагорном Карабахе не хватает продуктов питания и товаров первой необходимости, а также медикаментов.
В МИД подчеркивают, что с гуманитарным кризисом столкнулись около 120 тыс. местных жителей и призывают Азербайджан немедленно открыть коридор.
Опубликовано: Светлана Репина