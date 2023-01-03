МИД Армении: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усиливается

В МИД Армении заявили об усилении гуманитарного кризиса в нагорном Карабахе из-за блокировки Лачинского коридора Азербайджаном.

В ведомстве отметили, что коридор остается заблокированным больше трех недель, и кризис там усугубляется.

По словам дипломатов, в Нагорном Карабахе не хватает продуктов питания и товаров первой необходимости, а также медикаментов.

В МИД подчеркивают, что с гуманитарным кризисом столкнулись около 120 тыс. местных жителей и призывают Азербайджан немедленно открыть коридор.