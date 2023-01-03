Le Monde: во Франции эвакуировали школьников из-за угроз теракта

Издание Le Monde сообщает, что 2 и 3 января во Франции были эвакуированы учащиеся нескольких школ.

Это произошло из-за угроз теракта, полученных со взломанных аккаунтов на электронном портале ENT.

Данная виртуальная площадка используется для связи между родителями, учителями и учениками, для общения и публикации информации из жизни школ.

Школьники были эвакуированы в Рийе-ла-ПапЮ в Лилле и Ла-Мадлен на севере Франции.