Захарова: министр культуры Литвы Кайрис находится на «ментальном карантине»

APS
2023-01-03 22:37

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис давно находится на «ментальном карантине».

Ранее Кайрис поддержал призыв украинского коллеги Александра Ткаченко о введении «ментального карантина» - бойкота русской культуры.

Захарова назвала Кайриса «министром бескультуры» и поблагодарила его за то, что озвучил диагноз.

По ее мнению, Кайрис заслуживает премии Дарвина или Нобедя.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2