Захарова: министр культуры Литвы Кайрис находится на «ментальном карантине»
2023-01-03 22:37
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис давно находится на «ментальном карантине».
Ранее Кайрис поддержал призыв украинского коллеги Александра Ткаченко о введении «ментального карантина» - бойкота русской культуры.
Захарова назвала Кайриса «министром бескультуры» и поблагодарила его за то, что озвучил диагноз.
По ее мнению, Кайрис заслуживает премии Дарвина или Нобедя.
Опубликовано: Светлана Репина