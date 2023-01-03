Сунак пообещал Украине военную помощь в ближайшие месяцы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине предоставить новую военную технику в ближайшие месяцы или недели.

Он подчеркнул, что соответствующая работа уже ведется, она поможет Украине одержать победу на поле боя.

Во время недавнего телефонного разговора Сунак сказал Зеленскому, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку британской стороны.

Ранее о разговоре с Риши Сунаком рассказал украинский президент Владимир Зеленский, обметив, что обсуждалось сотрудничество в оборонной сфере.