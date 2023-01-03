Иран сохраняет за собой право отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Командующий Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами во время церемонии по случаю третьей годовщины гибели генерала Сулеймани заявил, что Иран по-прежнему собирается отомстить США.

По его словам, страна сохраняет за собой право возмездия Соединенным Штатам за убийство генерала.

Он назвал это убийство терактом и пообещал, что операция по отмщению будет проведена «в подходящее время и в нужном месте».

Генерал Касем Сулеймани был убит в начале 2020 года в результате удара ВВС США.