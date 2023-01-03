Иран сохраняет за собой право отомстить США за убийство генерала Сулеймани
2023-01-03 22:50
Командующий Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами во время церемонии по случаю третьей годовщины гибели генерала Сулеймани заявил, что Иран по-прежнему собирается отомстить США.
По его словам, страна сохраняет за собой право возмездия Соединенным Штатам за убийство генерала.
Он назвал это убийство терактом и пообещал, что операция по отмщению будет проведена «в подходящее время и в нужном месте».
Генерал Касем Сулеймани был убит в начале 2020 года в результате удара ВВС США.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
О чем говорят люди во сне и почему это происходит
Разговоры во сне свойственны 5% взрослого населения планеты. У детей и подростков это случается чаще. На первый взгляд ничего страшного в этом нет. Однако нарушение сна может быть симптомом другого более серьезного расстройства.Подробнее...
-
-