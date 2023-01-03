Макрон хочет, чтобы Швеция и Финляндия как можно скорее вступили в НАТО
2023-01-03 23:00
Во время переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на скорейшее вступление этой страны в НАТО вместе с Финляндией.
Он пообещал обеим странам полную солидарность и поддержку французской стороны в этом вопросе.
Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен сказал, что его страна может вступить в Альянс уже к июлю 2023 года.
Он уточнил, что это может произойти к саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля в литовском Вильнюсе.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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