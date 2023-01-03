Еврокомиссия пообещала Украине ежемесячное перечисление финансовой помощи

APS
2023-01-03 23:05

Пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинан заявила, что финансовая помощь будет перечисляться Украине ежемесячными траншами.

Общая сумма этой помощи составит 18 млрд евро. Это предусмотрено программой микрофинансовой кредитной поддержки Украины.

Средства будут перечисляться в течение года в качестве кредитов с льготными условиями выплаты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещала Украине помощь Евросоюза.

Опубликовано: Светлана Репина







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