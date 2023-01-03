Чавушоглу: в США против диалога Турции и Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что США неофициально возражают против диалога между Турцией и Сирией.

По его словам, Соединенные Штаты не выступают против переговоров между Турцией, Россией и Сирией, но возражают против такого развития событий.

Чавушоглу отметил, что многолетняя политика США в Сирии не дала никаких результатов.

Он также заявил о необходимости положить конец этой войне, не нанося ущерба сирийской оппозиции.