Чавушоглу: в США против диалога Турции и Сирии
2023-01-03 23:18
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что США неофициально возражают против диалога между Турцией и Сирией.
По его словам, Соединенные Штаты не выступают против переговоров между Турцией, Россией и Сирией, но возражают против такого развития событий.
Чавушоглу отметил, что многолетняя политика США в Сирии не дала никаких результатов.
Он также заявил о необходимости положить конец этой войне, не нанося ущерба сирийской оппозиции.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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