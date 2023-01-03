Иосиф Пригожин предложил запретить пение под фонограмму
2023-01-03 23:22
Иосиф Пригожин призвал последовать примеру Киргизии и запретить выступление артистов под фонограмму в России.
По его словам, нельзя путать профессию с блудом, поэтому пение под фонограмму следует запретить всем артистам.
Пригожин заявил, что такой подход обеспечит прозрачность и честность, которые важны в любой профессии.
Он подчеркнул, что люди, которые не умеют петь, вообще не должны выступать на сцене.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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