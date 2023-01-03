Иосиф Пригожин предложил запретить пение под фонограмму

Иосиф Пригожин призвал последовать примеру Киргизии и запретить выступление артистов под фонограмму в России.

По его словам, нельзя путать профессию с блудом, поэтому пение под фонограмму следует запретить всем артистам.

Пригожин заявил, что такой подход обеспечит прозрачность и честность, которые важны в любой профессии.

Он подчеркнул, что люди, которые не умеют петь, вообще не должны выступать на сцене.