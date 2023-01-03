NTV: Эрдоган проведёт переговоры с Путиным и Зеленским в один день
Президент Турции Тайип Эрдоган принял решение о проведении переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение одного дня.
Персональный советник Эрдогана Ибрагим Калын выступил в эфире местного телеканала NTV, где сообщил, что 4 явнаря президент Турции намеревается провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в надежде приблизиться к мирному разрешению российско-украинского конфликта.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил сведения Калына, отметив, что российский президент уже запланировал устные переговоры с Тайипом Эрдоганом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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