Депутат Госдумы Чепа: Россия может разместить военную технику на границе с Японией

APS
2023-01-03 23:27

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может разместить дополнительную военную технику на границе с Японией.

По его словам, это произойдет, если появится значимая угроза со стороны Токио.

Чепа отметил, что нынешнее поведение властей Японии не способствует подписанию мирного договора. 

После Второй мировой войны между Россией и Японией не был подписан мирный договор, поскольку сохранился спор о принадлежности южной части Курильских островов.

Опубликовано: Светлана Репина







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