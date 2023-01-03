Депутат Госдумы Чепа: Россия может разместить военную технику на границе с Японией
2023-01-03 23:27
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может разместить дополнительную военную технику на границе с Японией.
По его словам, это произойдет, если появится значимая угроза со стороны Токио.
Чепа отметил, что нынешнее поведение властей Японии не способствует подписанию мирного договора.
После Второй мировой войны между Россией и Японией не был подписан мирный договор, поскольку сохранился спор о принадлежности южной части Курильских островов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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