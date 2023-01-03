Зеленский: Украина мобилизует весь мир для победы над Россией
Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможности начала новой волны мобилизации в России, распространяемые Министерством обороны Украины.
Поздно вечером 3 января Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что по данным украинской разведки российское правительство намеревается осуществить новый этап военной мобилизации граждан с целью одержания победы над Украиной в спецоперации.
Также Зеленский отметил, что пока Москва мобилизует россиян для участия в боевых действиях, власти Украины мобилизуют весь цивилизованный мир.
Характерно, что ранее Владимир Путин неоднократно подчёркивал завершенность мобилизационных процессов в России, отмечая, что новой волны мобилизации в стране не запланировано.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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