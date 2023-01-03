Бывший глава «Фос-Агро» Гурьев спрогнозировал продовольственную катастрофу

Бывший глава компании «ФосАгро», которая специализируется на производстве минеральных удобрений, Андрей Гурьев заявил о приближении продовольственной катастрофы.

Он отметил, что сейчас наблюдается серьезный кризис доступности продуктов, который грозит перерасти в катастрофическую ситуацию.

По словам Гурьева, его выводы основаны на статистике ООН. Он также напомнил о кризисе на рынке удобрений, возникшем из-за санкций против России.

Это привело к нарушению цепочек поставок, дисбалансу спроса и предложения, хотя российские компании смогли нарастить производство удобрений на 5%.