Бывший глава «Фос-Агро» Гурьев спрогнозировал продовольственную катастрофу
Бывший глава компании «ФосАгро», которая специализируется на производстве минеральных удобрений, Андрей Гурьев заявил о приближении продовольственной катастрофы.
Он отметил, что сейчас наблюдается серьезный кризис доступности продуктов, который грозит перерасти в катастрофическую ситуацию.
По словам Гурьева, его выводы основаны на статистике ООН. Он также напомнил о кризисе на рынке удобрений, возникшем из-за санкций против России.
Это привело к нарушению цепочек поставок, дисбалансу спроса и предложения, хотя российские компании смогли нарастить производство удобрений на 5%.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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