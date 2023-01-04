Daily Caller: почти 40% времени в 2022 году Джо Байден находился в отпуске

Издание Daily Caller подсчитало, что в прошедшем году президент США Джо Байден находился в отпуске 141 день.

Это более 38% всего календарного года, причем ранее ни у одного американского президента не фиксировались такие показатели.

Между тем Дональд Трамп в свое время совершал поездки в Мар-а-Лаго, а Барак Обама ездил на виноградники.

Ранее представители Республиканской партии США заявили, что за все время своего президентства Байден находился в отпуске 228 дней.