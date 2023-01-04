Байден хочет участвовать в президентских выборах, но пока не выдвигает свою кандидатуру

Действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок. Об этом заявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что Байден пока не выдвигал свою кандидатуру, хотя планирует участвовать в выборах.

Карин Жан-Пьер уточнила, что в администрации президента не будут опережать его личные заявления по этому поводу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома обещала, что Джо Байден примет решение относительно участия в выборах после новогодних праздников.