Байден хочет участвовать в президентских выборах, но пока не выдвигает свою кандидатуру
2023-01-04 00:32
Действующий президент США Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок. Об этом заявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.
Она отметила, что Байден пока не выдвигал свою кандидатуру, хотя планирует участвовать в выборах.
Карин Жан-Пьер уточнила, что в администрации президента не будут опережать его личные заявления по этому поводу.
Ранее пресс-секретарь Белого дома обещала, что Джо Байден примет решение относительно участия в выборах после новогодних праздников.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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