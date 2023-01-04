Иран намерен добиться отмены всех санкций во время переговоров по ядерной сделке
2023-01-04 00:36
Заместитель главы иранского МИД Али Багери Кани заявил, что во время переговоров по ядерной сделке в Вене его страна намерена добиваться отмены всех санкций.
Он пояснил, что Иран настаивает на устранении любых препятствий для получения страной экономической выгоды.
Кани подчеркнул, что отмена всех ограничений станет условием заключения сделки с Соединенными Штатами.
Ранее в США выразили сомнения по поводу возможности заключения ядерной сделки с Ираном.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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