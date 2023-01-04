В Беларуси масштабный сбой в работе касс в магазинах, МНС опубликовало комментарий
По всей Беларуси наблюдается сбой в работе кассового оборудования, который не удается устранить уже несколько дней.
Проблемы в работе касс возникли в крупных торговых сетях ОМА, «Спортмастер», «Евроопт», «Остров чистоты и вкуса», «Материк», а также на автозаправках.
В МНС пояснили, что проблема возникла в программном обеспечении, поставляемом компанией «Туссон».
В самом «Туссоне» утверждают, что для устранения сбоя нужна перепрошивка. Но это занимает много времени из-за большого количества касс.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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