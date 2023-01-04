Госдепартамент: в ближайшие дни новый посол США приедет в Москву
2023-01-04 00:51
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что в ближайшие дни в Россию прибудет новый американский посол Линн Трейси.
Он напомнил о важности сохранения каналов связи в периоды напряженности в отношениях.
Прайс подчеркнул, что в Соединенных Штатах с нетерпением ждут, когда Трейси возглавит миссию в Москве и приступит к выполнению своих обязанностей.
Он также напомнил, что ранее Лин Трейси была заместителем главы миссии в Москве, поэтому хорошо разбирается в двусторонних отношениях.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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