Китай пригрозил ответом за тестирование его граждан на коронавирус

Власти Китая раскритиковали тестирование на COVID-19, введенное в некоторых странах для пассажиров из КНР.

Китайское руководство пригрозило ввести ответные меры для пассажиров, прибывающих из этих стран, включая США и Европу.

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявил, что для подобных ограничений на въезд нет научных оснований.

Он подчеркнул, что Китай выступает против манипулирования антиковидными мерами в политических целях и будет действовать по принципу взаимности.