Китай пригрозил ответом за тестирование его граждан на коронавирус
Власти Китая раскритиковали тестирование на COVID-19, введенное в некоторых странах для пассажиров из КНР.
Китайское руководство пригрозило ввести ответные меры для пассажиров, прибывающих из этих стран, включая США и Европу.
Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявил, что для подобных ограничений на въезд нет научных оснований.
Он подчеркнул, что Китай выступает против манипулирования антиковидными мерами в политических целях и будет действовать по принципу взаимности.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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