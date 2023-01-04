Байден обвинил нефтяные компании в военной спекуляции и пригрозил им новым налогом
2023-01-04 01:28
Президент США Джо Байден заявил, что рекордная прибыль нефтяных компаний является «непредвиденной удачей войны».
Американский лидер пообещал таким компаниям новые налоги, а также более высокие ограничения.
Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь, но отметил, что его администрация совместно с Конгрессом рассмотрит все варианты.
По словам Байдена, таким компаниям пора перестать наживаться на войне, им следует дать передышку американскому народу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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