Байден обвинил нефтяные компании в военной спекуляции и пригрозил им новым налогом

Президент США Джо Байден заявил, что рекордная прибыль нефтяных компаний является «непредвиденной удачей войны».

Американский лидер пообещал таким компаниям новые налоги, а также более высокие ограничения.

Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь, но отметил, что его администрация совместно с Конгрессом рассмотрит все варианты.

По словам Байдена, таким компаниям пора перестать наживаться на войне, им следует дать передышку американскому народу.