Бывший криптовалютный магнат Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве

Соучредитель и бывший руководитель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид во вторник не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в суде Нью-Йорка.

Обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества, «SBF» был экстрадирован в конце декабря с Багамских островов, где находилась штаб-квартира FTX, а затем освобожден по прибытии в Нью-Йорк под залог в размере 250 млн. долларов.

На слушаниях предприниматель молчал и позволил своему адвокату Марку Коэну говорить от его имени.

Стратегия Сэма Бэнкмана-Фрида отличается от стратегии бывшего руководителя FTX Гэри Ванга, который признал себя виновным в прошлом месяце и работает с властями, как и Кэролайн Эллисон, бывший глава родственной платформы Alameda Research от FTX.