В 2022 году Испания добилась резкого падения уровня нелегальной миграции

Нелегальная миграция в Испанию сократилась в 2022 году более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, сообщило Министерство внутренних дел во вторник, 3 января, в своем годовом отчете.

В 2022 году в Испанию нелегально въехало 31 219 мигрантов по сравнению с 41 945 в 2021 году, что на 25,6% меньше.

Министерство указывает, что это второе ежегодное снижение подряд, объясняет это в пресс-релизе расширением сотрудничества со странами происхождения и транзита иммиграции и усилением «борьбы с мафией, занимающейся торговлей людьми».

Следует также отметить, что вслед за разворотом Мадрида в вопросе Западной Сахары 2022 год ознаменовался окончанием дипломатической ссоры между Испанией и Марокко.