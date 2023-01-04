В Италии судят активистов-экологов, обливших Сенат краской

Трое активистов-экологов, которые в понедельник облили оранжевой краской фасад Сената Италии в Риме, вызвав гнев ультраправого итальянского правительства, предстанут перед судом.

26-летней Лауре, 23-летнему Давиду и 21-летнему Алессандро, членам группы «Последнее поколение», чьи имена не разглашаются, предъявлено обвинение в нанесении ущерба в уголовном порядке.

Им грозит до трех лет лишения свободы. Суд над ними начнется 12 мая, сообщила AFP их адвокат Илария Саламандра.

Она сказала, что надеется на переквалификацию обвинения, которое остановится на факте покраски здания, тогда им грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до года.