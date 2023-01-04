Сотни воробьев внезапно погибли у одной из дорог Франции

Сотни птиц были найдены мертвыми 1 января на дороге департамента в Оде, между городами Лезиньян-Корбьер и Ферраль, сообщило L'Indépendant.

Событие попало в соцсети и подтверждено мэром Лезиньян-Корбьер Жераром Форкада в Ла Депеш.

«Несколько сотен воробьев были обнаружены моей муниципальной полицией на ведомственной дороге на выезде с шоссе», — сообщил мэр.

Одна из упомянутых гипотез касается аэродрома Лезиньян, расположенного в нескольких сотнях метров.

Однако «ни один самолет не взлетел и не приземлился из-за погодных условий, и данный тип столкновения с птицами регистрируется бортовыми самописцами», заверило руководство аэродрома по местному радио.